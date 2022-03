Da ieri è ufficiale., in seguito al conflitto armato in Ucraina dopo l'invasione da parte della Russia di Putin, con alcune. I giocatori potranno esserequando faranno. Entro quella data la FIFA prenderà nuove decisioni a riguardo- Il regolamente prevede che ogni squadra potrà tesserarei, per la Seriea patto che il numero non venga sforato.con ilquindi per tesserare un comunitario basterà avere spazio nei tesserabili mentre per un extracomunitario servirà avere uno slot di tale tipo disponibile. Per intenderci,- Per quanto riguardac'è da sbizzarrirsi: alcuni, comesi sono già svincolati da Krasnodar, Zenit e Shakhtar. Altri potrebbero effettuare presto una scelta analogain passato seguito da Roma e Juve, ma anche il prospetto verdeoroe il terzino, anche loro del club di San Pietroburgo, così come il potenziale crack, sui cui si era gettata anche l'Inter. Stesso concetto percosì come pero l'argentino, che piaceva alla Fiorentina. Anche il turco, giustiziere del Milan ai tempi del Lille e corteggiato dai rossoneri in passato.- In Ucraina invece il pezzo pregiato è senza dubbio, anche lui accostato al Diavolo, man, tutti dello Shakthar, sono potenzialmente colpi utili per la Serie A. Il centrocampistapiace all'Atalanta, così come la punta voluta da De Zerbi,, che potrebbe aiutare gli orobici dal punto di vista offensivo. Chiusura poi per Manor, israeliano dal passaporto portoghese, che essendo comunitario non creerebbe problemi di sorta. Almeno fino a giugno 2022.@AleDigio89