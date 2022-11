Il gol di Richarlison che ha siglato a testa in giù la sua personale doppietta contro la Serbia nella gara d'esordio del Brasile ai Mondiali 2022 si candida seriamente come migliore della competizione, aspettando di vedere se qualcun altro, durante la rassegna iridata, saprà inventarsi di meglio; noi, intanto, ne approfittiamo per offrirvi una carrellata di ricordi, pescando le immagini dei migliori gol degli ultimi 10 Mondiali. Ve li ricordate tutti? Ci sono grandissimi nomi e personaggi noti praticamente solo per quelle prodezze.



Scorri verso il basso per vedere la nostra gallery