Il futuro di Stefano Pioli non è ancora chiaro dopo le parole seguite al pareggio contro la Lazio nell’ultimo turno di campionato. Secondo La Nazione, la questione legata alla panchina della Fiorentina si chiarirà quando la stagione volgerà al termine ma, in caso di separazione dal tecnico parmense, i nomi sul taccuino dei Della Valle sarebbero tre: Rolando Maran (che ha chiarito in conferenza stampa di essere concentrato sul Cagliari), Roberto De Zerbi del Sassuolo e Marco Giampaolo della Sampdoria.