La domanda che tutti si stanno ponendo dopo il successo per 3-0 dei nerazzurri all'Olimpico dovrà presto avere una risposta netta sul campo, ma la certificazione di una rivalità tornata importante arriva anche e soprattutto dai numerosi scontri che le due società stanno iniziando a vivere all'esterno del rettangolo verde. Sì perchèE il gioiello più conteso da entrambi i club è di quelli che brillano davvero, dal futuro assicurato. Si tratta diche il direttore sportivo Pierosta inseguendo da ormai due stagioni ma per cui, per problemi legati al bilancio e al Fair Play Finanziario, non è mai riuscito a presentare un'offerta importante alla. Offerta che, in estate, è pronta a presentare lache con i viola vanta un rapporto ottimo dato anche dalla chiusura, nelle ultime due stagioni, di numerose operazioni fra cui quella che ha portatoa Torino e quella che ha portatoa Firenze. Il costo del cartellino è alto, ma la sensazione è che il giocatore possa spingere per una delle due realtà.Chiesa non è l'unico obiettivo condiviso dai due club. Come sottolineato da Tuttosport a Firenze piace ad entrambe anche(Juve avanti), mentre in Serie A c'è da tenere vivo l'interesse di entrambe perdel Cagliari (Inter avanti) e perdel Genoa.del Lione è un nome caldo per il centrocampo di entrambe già per gennaio e infine c'è il grande obiettivo internazionale,in scadenza di contratto con il Manchester United e che rappresenterebbe un autentico colpo di mercato a parametro zero che servirebbe ad entrambe anche in chiave mercato. Per una sfida sempre più accesa fuori dal campo aspettando lo scontro sportivo all'interno dei campi italiani.