Il Monza di Silvio Berlusconi è in Serie A. Decisiva la vittoria di ieri contro il Pisa, grazie alla quale il club ha ottneuto lo storico traguardo per la prima volta nella sua storia. Da Massaro a Balotelli, dall'Inter a Milan: tanti, tantissimi messaggi social arrivati dal mondo del calcio. Applausi e complimenti per Stroppa e la sua squadra, per il lavoro di Galliani e per un nuovo, ennesimo, trionfo di Silvio Berlusconi.



