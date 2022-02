. E poi... E poi il risultato può variare, quel che non cambia è la giocata, che resta: quel dribbling, quell'uno contro uno che crea la superiorità e può spaccare in due la partita. Chiedere a, che così al 94' ha deciso una partita a senso unico contro il Real Madrid. Gara dominata, eppure il PSG ha avuto bisogno della giocata del singolo per sbloccarla, la dimostrazione che in un calcio sempre più caratterizzato da tatticismi e da movimenti di squadra più che da gesti tecnici del singolo,. Un'arte che nei decenni ha visto tanti campioni mettere in mostra diversi stili: la fantasia ineguagliabile di, la rapidità d'esecuzione di), l'eleganza di, la tecnica di, la potenza di. Eppure un'arte sempre più rara, cala sempre più il numero di giocatori che cercano sistematicamente questa soluzione e riescono a sfruttarla al meglio in partita. Ma chi sono gli esponenti principali di questa categoria nel calcio odierno?vi offre una selezioni dei migliori 'funamboli' del momento.- Non ce ne voglia Leo Messi, ma a Parigi ora i re dei dribbling sono senza dubbio Mbappé e Neymar. Due stili diversi, più portato allo strappo in velocità il francese, più estroso e tecnico il brasiliano. Entrambi letali, probabilmente il miglior manifesto del dribbling in questo momento.