Tutti a caccia di un numero 1. Il Paris Saint-Germain vuole Buffon, Chelsea e Real Madrid si schiaffeggiano a suon di milioni per Alisson, la Roma segue Areola, il Napoli è pronto a chiudere per Meret (più Karnezis), il Liverpool pensa a Strakosha dopo il no di Oblak. Senza dimenticare de Gea e Courtois, primissime alternative di infinita qualità che hanno un prezzo altissimo. E poi c'è il Milan, che di numeri 1 ne avrà 2: Gianluigi Donnarumma e Pepe Reina. Il primo sul mercato, il secondo ancora da ufficializzare (ma che rischia una squalifica di 3 mesi per rapporti con la Camorra). E Gigio rischia di diventare, almeno in quel pazzo rincorrersi che è il calciomercato, una seconda scelta.



VALUTAZIONE E INGAGGIO - Tutti, almeno inizialmente, hanno deciso di andare all-in su altri obiettivi: Alisson, per il quale la Roma chiede 70 milioni; Buffon, per il quale il Paris Saint-Germain è pronto a sborsare 8 milioni di ingaggio (complessivi) per due anni; Meret, un affare da 30 milioni che comprende anche il suo vice. E Donnarumma rimane intrappolato di una valutazione di poco inferiore a quella di Alisson, 60 milioni di euro, e un ingaggio da top player: 6 milioni di euro a stagione. Tanti, tantissimi, ritenuti forse troppi dai club vogliosi di un numero 1 per chi arriva da una stagione turbolenta.



DUE CLUB SULLO SFONDO - Con Alisson al Real Madrid, il Chelsea rimarrebbe a bocca asciutta, con un Courtois in scadenza nel 2019 e voglioso di nuove sfide. E, senza il brasiliano e con il belga pronto ad andare via, ecco che rimarrebbe proprio Donnarumma sul mercato. Insieme ai Blues, attenzione sempre al Liverpool: quella di Lotito è bottega cara e vendere Strakosha, al momento, non rientra nei piani. Chi è sul mercato, invece, è Donnarumma, alla ricerca di acquirenti. Squalifica di Reina, ovviamente, permettendo.



@AngeTaglieri88