Sono passati i tempi in cui Lino Banfi doveva affidarsi al 'Gatto e la volpe' Gigi e Andrea per provare ad assicurarsi Junior e Socrates. Sono passati i tempi in cui la stessa 'Iena del Tovaliere', aka Oronzo Canà, doveva "accontentarsi" di un Aristoteles qualunque scovato alle spalle del Maracanà su un campo di terra battuta. Ora si sa già tutto di tutti, specialmente in Brasile, specialmente se il talento è sconfinato. Chiedere a Real Madrid e Bayer Leverkusen, che hanno deciso di puntare già su Vinicius Jr del Flamengo e Paulinho del Vasco da Gama, entrambi 2000, entrambi pagati milioni su milioni (45 il rossonero, 30 la stella del Gigante da Colina). Il Brasile, però, non si ferma qui, perché dietro ai due potenziali fenomeni c'è la solita nidiata di qualità. Ed ecco i 5 talenti su cui puntare del campionato brasiliano.



1) PEDRO, CLASSE '97, FLUMINENSE - 20 anni, la 9 del Flu, Fred come mentore. Alto 185 cm, Pedro Guilherme Abreu dos Santos è il trascinatore della squadra allenata da Abel Braga, il tecnico dell'Internacional che nel 2006 vinse Libertadores e Mondiale per club (quello di Pato e Luiz Adriano). Alla sua prima stagione da titolare, Pedro ha realizzato 5 gol (+2 assist) in 7 gare di Brasilerao, più una rete, in 2 partite, in Copa Sudamericana. Cresciuto nel Fluminense, scadenza nel 2021, classico attaccante d'area, forte di testa, letale e sempre al posto giusto. Quando segna fa l'inchino. E Roma e Milan hanno già preso nota.





2) ROGER GUEDES, CLASSE '96, ATLETICO MINEIRO - O Vidente, il veggente. Sa sempre quando servire i compagni ed esulta ancora prima che la palla entri in rete. 21 anni, di proprietà del Palmeiras ma in prestito all'Atletico Mineiro, Roger Guedes è un esterno che ama partire da sinistra per poi accentrarsi e sfruttare il destro. Ricorda El Shaarawy: grande corsa, grande velocità, buona tecnica, non il classico funambolo alla Robinho o Neymar. E' uno che va dritto al sodo. Seguito dalla Lazio, ha realizzato 5 gol in 7 partite di Brasilerao.





3) LUCAS PAQUETA', CLASSE '97, FLAMENGO - Ecco, lui sì che è funambolico: tunnel, rulete, lambrete, doppi passi. 11 sulla maglia, 10 nel cuore: Lucas Paquetà, trequartista mancino del Rubi-negro, che ha preso il nome dal luogo in cui è nato (la Ilha de Paquetà), abbina grande fisico (180cm) a ottima tecnica. 2 gol in 6 partite di Brasilerao, 2 assist in 5 gare di Libertadores, ha il contratto in scadenza nel 2020 e in patria lo paragonano a Oscar. La Juventus sembra essere in pole per assicurarselo in futuro (piace a Besiktas, Milan e Lazio), ma la clausola da 200 milioni di dollari brasiliano (48 milioni di euro) al momento frena il tutto.





4) EVANDER, CLASSE '98, VASCO DA GAMA - Il gemello di Paulinho. Di due anni più grande, indossa la 10 del club e il direttore tecnico Ze Ricardo stravede per lui. In questo Brasilerao, Evander, non ha ancora segnato, ma ha fatto parlare di sé in Copa Libertadores: doppietta all'esordio assoluto, 2 gol realizzati in 15 minuti. L'allenatore Jorginho ha puntato su di lui due anni fa, dopo la retrocessione: la rinascita è passata anche dai suoi piedi. Seguito in passato da Barcellona e Chelsea, è un esterno offensivo cresciuto giocando a futsal. Non una macchina da gol, vive per l'assist. E la qualità è della sua parte.





5) RODRYGO, CLASSE 2001, SANTOS - Il più piccolo della banda, il 2001 da record. Sì, perché l'esterno offensivo del Santos è il più giovane giocatore della storia del Brasile a segnare in Copa Libertadores. Ha fatto meglio di Neymar anche nel club, visto che ha battuto il record di precocità proprio del fuoriclasse del PSG segnando contro il Ponte Preta nel campionato paulista. Anche lui cresciuto col futsal, ha realizzato 2 gol in 6 gare nel Brasilerao e uno in 3 in Libertadores. C'è già chi lo chiama Rodrygol, ma visto i precedenti...



@AngeTaglieri88