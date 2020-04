la scorsa estate era arrivato all’Inter circondato da tanto entusiasmo, ma anche da un certo scetticismo per la parentesi negativa al Manchester United. La società - con Antonio Conte in prima fila - era convinta che il cileno potesse dire la sua in nerazzurra e tornare al top della forma, ma così non è stato.. Pochi, pochissimi per quello che doveva essere il terzo attaccante in rosa alle spalle di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, con- Anche quest’anno, come nelle passate stagioni,. Sanchez non è riuscito a lasciare il segno all’Inter e la decisione sul suo futuro è già stata presa da Conte e dalla società:. Troppo alto soprattutto l’ingaggio del giocatore, che al netto percepisce circa 11 milioni di euro (solo 5,5 pagati dall’Inter in questa stagione). Al termine dell’annata in nerazzurro,è un lontano, lontanissimo ricordo. Le stagioni in cui ha raggiunto la doppia cifra di gol in campionato (2010/11 con l’Udinese, 2011/12 e 2013/14 col Barcellona, 2014/15, 2015/16, 2016/17 con l’Arsenal) sono distanti. Proprio quest’ultima con l’Arsenal è stata quella in cui Sanchez ha raggiunto l’apice, con, prima del lento declino. Sempre coi Gunners, nella stagione successiva, poi nelle due allo United e ora all’Inter. Sanchez non è riuscito a reinventarsi, a rinascere in Serie A, dove era esploso, dove tutto era iniziato.. A 31 anni (ne farà 32 il 19 dicembre), Sanchez potrebbe essere costretto a lasciare l'Europa per tornare a brillare. Per tornare il ​Nino Maravilla.