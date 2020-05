Andrea Agnelli ha festeggiato i dieci anni da presidente della Juventus: in questo arco di tempo, ricco di successi con la squadra bianconera, ha avuto modo di portare a termine anche diversi affari con il Torino. Il primo risale al gennaio del 2012, quando la società granata prese in prestito dai bianconeri Cristian Pasquato.



Nell'estate del 2013, invece, i granata presero in comproprietà dalla Juventus Ciro Immobile (poi venduto insieme un anno dopo al Borussia Dortmund). Quella stessa estate il percorso inverso lo ha invece fatto Angelo Ogbonna, passato per 15 milioni ai bianconeri. Un anno dopo Urbano Cairo trovò l'accordo con Andrea Agnelli per l'acquisto di Fabio Quagliarella (per 3,5 milioni). L'ultimo affare portato a termine tra i presidenti di Torino e Juventus fu quello per il passaggio in granata di Tomas Rincon, avvenuto nell'estate del 2017.