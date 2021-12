Seguito a lungo, come alternativa per i titoli, come vice Lukaku prima e vice Dzeko poi, Luka Jovic questa sera, in Champions League, sfiderà quello che poteva essere il suo futuro: l'Inter. Il serbo guiderà l'attacco del Real Madrid vista l'assenza di Karim Benzema, ai box: un gol e un assist per Vinicius nell'ultima in Liga, l'ex Eintracht proverà a mettersi in mostra contro i nerazzurri, che continuano a monitorarlo...