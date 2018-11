Il momento tanto atteso sta per arrivare. Alen Halilovic (foto acmilan.com) è pronto all'esordio a San Siro con il Milan, dopo che ieri Gattuso lo ha provato come esterno destro di centrocampo nel suo 4-4-2 anti-Dudelange. Il tecnico rossonero vuole concedere un turno di riposo a Suso e, vista la squalifica di Castillejo, toccherà all'ex Las Palmas.

Sempre protagonista con la nazionale under 21 croata, relegato ai margini al Milan.. Adesso, anche un po' a sorpresa, arriva l'occasione per togliersi un'etichetta fastidiosa, di dimostrare quel talento che aveva fatto innamorare il Barcellona solo qualche anno fa., Leonardo e Maldini se lo sono trovati in squadra quasi per caso e non sono mai stati convinti della utilità del giocatore per i loro progetti.Ecco perchè, quasi scontata anche se con alcuni vantaggi. Potrebbe portare, infatti, a una plusvalenza, essendo arrivato a parametro zero dall'Amburgo (che si è riservato il 20% sulla futura rivendita).in prestito e in tal senso sono arrivati timidi interessamenti da un paio di club spagnoli. Una doppia missione per Alen questa sera: sfruttare l'occasione offertagli da Gattuso- con la possibilità di riscrivere la sua storia in Italia- e convincere i club interessati a giocarsi questa scommessa per un giocatore con una voglia matta di riprendersi il tempo perso.