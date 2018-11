Domande lecite attorno al croato, uno abituato alle prime pagine dei giornali fin da giovanissimo quando conquistava il mondo del calcio giovanile come 'Messi dei balcani' al punto da arrivare al Barcellona direttamente dalla Dinamo Zagabria. Poi un girovagare senza successo, dal Barça B allo Sporting Gijon fino all'Amburgo, in estate l'Udinese a un passo finché. Da quel 3 luglio - giorno della firma in rossonero - Halilovic è sostanzialmente sparito., non un impatto memorabile. Eppure, il croato in Under 21 (sì, perché è ancora un classe '96) ha segnato 3 gol nelle ultime 4 partite ufficiali: perché con il Diavolo non si vede mai, nonostante in questo momento possa anche esserci bisogno di una pedina in più?, questa la sua valutazione maturata già durante l'estate, in ogni allenamento.Questione fisica, tecnica, gestione delle energie e del pallone; in questo Milan e ad oggi, Halilovic non può essere un giocatore su cui contare. C'è potenziale ma deve maturare, Rino non ha avuto problemi personali con il croato ma tutto il Milan - dirigenza compresa - pensa sia meglio adottare un'altra soluzione.; più facile vedere Halilovic per 6 mesi o da giugno prossimo in un altro club per giocare con continuità, anche a livelli nettamente inferiori rispetto al blasone del Milan.. Il fantasma di Halilovic deve sparire, pensano a Casa Milan; non sarà il nuovo Messi ma neanche una figurina da trattenere in rosa solo per fare numero.