Manca solo una giornata alla fine del girone d'andata della nostra Serie A, ma la sosta natalizia permette a noi di Calciomercato.com e ai ragazzi di SosFanta di tirare le somme su quello che, per molti di voi, rappresenta la fine della prima parte di stagione e l'inizio di un periodo che sarà ricco di trattative, scambi, scelte per avvicinarsi alla tanto attesa asta di riparazione. Chi sono stati i giocatori che più hanno deluso in questo inizio di stagione e su cui, forse, è meglio non puntare al fantacalcio per il 2020? Ne abbiamo scelti 5 e sono quasi tutte bocciature eccellenti.