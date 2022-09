. In apparenza è soltanto un avvicendamento alla guida dell'area tecnica, quello avvenuto nei giorni scorsi in seno allocalcio. E invecea proposito di come vengono prese le decisioni in società e di come funzioni il meccanismo di multiproprietà del club messo su dalla famiglia Platek. Un meccanismo che si vorrebbe complesso in senso positivo e invece rischia di essere soltanto confusionario.. Un manager statunitense di origine indiana che ha massima fiducia da parte dei proprietari ma forse non è esattamente tagliato per gestire società di calcio.e non una causa. È ciò cheha potuto appurare parlando con persone ben informate sui fatti, la cui identità viene mantenuta riservata. Ne scaturisce che un passaggio di chiarezza sia necessario, se non altro, per evitare che fra qualche mese ci si debba interrogare su cosa (non) avrà fatto Macia.. Questo primo articolo è dedicato all'amministratore delegato, che sarà bravissimo a fare alcuni mestieri ma forse non ha ben capito di non possedere il talento che serve per farli proprio tutti. Il successivo è dedicato alla famiglia Platek, che negli ultimi anni ha deciso di giocare il gioco della multiproprietà calcistica senza che dall'esterno si comprenda quali siano il criterio e le finalità di questo agire.E le cronache dei media locali ne hanno dato ampia narrazione nelle ultime settimane di permanenza dell'ex capo dell'area tecnica in società. I due avevano forti divergenze sulle operazioni di calciomercato, sia quelle condotte nella scorsa stagione, sia quelle (non) portate a termine durante la finestra estiva 2022.Riguardo alla prima accusa,in entrata per quattro sessioni consecutive (cioè due intere stagioni calcistiche) a causa del blocco posto dalla Fifa in conseguenza del caso Spezia-Nigeria nell'estate 2021, con la necessità di compiere una campagna trasferimenti extra-large che ammortizzasse lo spauracchio di due anni senza movimenti in entrata. Quanto alle commissioni, il dossier è ricco e variegato per qualsiasi società di calcio, non soltanto italiana.. Un mercato che ha visto celebrare le ultime ore in modo deludente col solo arrivo di Ethan Ampadu, ciò che ha provocato grave delusione nei tifosi e nello stesso tecnico Luca Gotti, che aveva chiesto un rinforzo per reparto. E altri conflitti sono esplosi nella gestione dei rapporti col Casa Pia, la società portoghese che fa parte del sistema multiproprietario della famiglia Platek, appena approdata alla massima serie. In particolare, il mancato rinnovo al club portoghese del prestito del luso-guineano Leandro Sanca ha creato freddezza fra le due società nonostante siano sotto la medesima proprietà.. E a stando a quanto ci è stato riferito, a quel punto Pecini avrebbe confidato sul fatto che il suo rapporto personale col proprietario Robert Platek fosse per lui un'assicurazione. Aveva fatto male i conti.A questa domanda potrebbero rispondere soltanto i diretti interessati. Vista dall'esterno,. Il manager proviene da Inner Circle Sports, una banca d'investimento specializzata in sport e entertainment . E a partire da questa posizione si è fatto un nome nel corso dell'operazione che ha portato il Fenway Sports Group a acquisire il Liverpool. Possiamo star certi che in questo specifico tipo di missione Tella sia in grado di mostrare buone abilità professionali.. E di Tella riferiscono che il suo talento da dirigente di società sia perlomeno carente. Come di mostrato sin dal momento dell'acquisizione del SonderiskE, la società danese che ha inaugurato il sistema multiproprietario della famiglia Platek. In quella circostanza Tella è stato fondamentale per l'acquisizione della società da parte di MSD Capital, il fondo della famiglia Platek. E proprio in ragione di questo decisivo apporto i Platek hanno immediatamente piazzato Tella nel consiglio d'amministrazione del club danese. Dove però ha mostrato le prime defaillance, che poi sono defaillance dell'intero sistema multiproprietario dei Platek. Nel frattempo il SonderiskE è retrocesso in B al termine della scorsa stagione, un insuccesso che è stato coperto dalla promozione del Casa Pia. E quella retrocessione è avvenuta al termine di un'annata che ha visto la tifoseria locale accusare di lontananza e disinteresse la proprietà americana.@pippoevai