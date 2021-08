. Lo spagnoloè passato dallaalla, scopriamo dunque chi prima di lui ha fatto lo stesso viaggio (anche in senso inverso).Il trasferimento più celebre dalla Lupa all'Aquila direttamente, senza passare dal via, è stato quello di, centrocampista di pigro talento negli anni '70., prima di fare il salto del Tevere e giocare altri tre anni con la. Per mesi Cordova dovette sopportare i tifosi sotto casa. In verità era stato ceduto al Verona ma si era rifiutato e - piccola vendetta - sentendosi scaricato dalla Roma aveva scelto la Lazio. Negli anni '30 era stato invece il campione del mondoad inaugurare il cambio di casacca:. Quella di Ferraris IV è una storia tragica: morì nel 1947, a 43 anni, durante una partita tra vecchie glorie, tradito dal cuore. Andando ancora più indietro nel tempo bisogna citaread aver cambiato maglia a Roma, cioèche alla fine degli anni '20 passò dalla Roma (era stato lui a segnare il primo gol della storia giallorossa nella massima divisione) al Venezia e poi alla Lazio.Stesso viaggio anche per il jolly - come c'era scritto nell'album delle figurine Panini -, le stagioni migliori della sua carriera. Dalla Roma alla Lazio (direttamente) passò anchea metà anni 80: già all'epoca Tutto - così lo chiamano gli amici - era una mosca bianca, un calciatore seriamente impegnato nel sociale, ogni santo giorno., chiusa tra l'altro con un gesto che fece scandalo: lo sputo sulla maglia dopo una sconfitta interna con il. L'avevano offeso per tutta la gara coprendo di beceri insulti anche i ragazzi disabili che il portiere aiutava, Malgioglio reagì con rabbia, ma subito si pentì. Non gli è mai stato perdonato. Più semplice la storia di: con 13 gol riportò la Roma in A nel 1951-52 e la sua carriera spiccò il volo, mentre il suo periodo alla Lazio - dodici anni dopo - coincide con il tramonto del suo percorso calcistico.Un altro portiere,, ha cominciato la carriera nellae l’ha chiusa nella, società per la quale - fino a pochi giorni fa - ha lavorato anche come dirigente.arrivò a Roma nel 1992, aveva 23 anni e scappava dalla Jugoslavia, dove aveva vinto tutto con la Stella Rossa. All'epoca giocava esterno offensivo, sei anni dopo (in mezzo ci fu la Sampdoria), eccolo con la maglia della Lazio vincere scudetto e coppe, però da centrale difensivo.. Più sbiadita la vicenda di: tra il triennio con la Lazio (2007-2010) e quello con la Roma (2017-2020) ci sono stati sette anni di Manchester City.In senso inverso - dalla Lazio alla Roma - va sicuramente menzionato il tragitto di, enfant du pays in biancoceleste. Era il 1987 quando Lio venne ceduto dalla Juventus alla Roma per tre miliardi di lire. Nella Capitale scoppiò il finimondo, i tifosi della Lazio vissero la scelta di Manfredonia come un tradimento,. Dalla Lazio alla Roma ecco infine due attaccanti,(a segno nei derby con entrambe le maglie) e