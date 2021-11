Ieri si è aperta l'eraal, primo vero segnale di cambiamento verso il passato. Davide Ballardini era l'ultimo legame con il Grifone di, cambiato per far debuttare l'ex Milan su una panchina di club. Non è andata bene sotto la pioggia di Genoa, con la vittoria della Roma grazie al giovane, lanciato da Mourinho. Ambzioni importanti per il futuro, ma un presente dove c'è da lottare per evitare la B. E il passato?Del passato, nella storia del mercato almeno, restano gli affari, che sono stati tanti: dall'aver portato in Italia il Principeall'aver fatto tornare giocatore, fino alle meteore, costose, che hanno arricchito il club ligure. Ecco le 10 cessioni più remunerative del Genoa di Preziosi.. Eldor: alla Roma per 17,5 milioni di euro (dati Transfermarkt).