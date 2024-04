Da Pohjanpalo a Iemmello: chi vincerà la classifica marcatori della Serie B 2023/2024?

. Ladice questo, col finlandese del Venezia a guardare tutti dall'alto e al momento candidato numero uno per aggiudicarsi lo scettro di bomber.Ma occhio a chi insegue, anche perché - ognuno con le proprie credenziali - parliamo di profili di altissimo livello per il campionato cadetto pronti a insidiare la poltrona più prestigiosa occupata dall'attaccante dei lagunari.Più staccati, alle spalle del trenino citato ed escludendo l'infortunato Pedro Mendes (stagione praticamente finita),, che difficilmente però - a meno di clamorosi exploit - riusciranno a inserirsi nella corsa al titolo di capocannoniere del 2023/2024.

Lo scandinavo, a suon di gol, sta guidando il Venezia nella rincorsa alla promozione diretta. Nel confronto con Como e Cremonese gli arancioneroverdi hanno dalla loro il leader della Finlandia, ambientatosi a meraviglia in Laguna e che nelle prossime gare affronterà Lecco, grigiorossi, Catanzaro, FeralpiSalò e Spezia.Il capitano rosanero, anche nei momenti più complicati della stagione (vedi l'avvicendamento Corini/Mignani) ha risposto spesso presente: 15 timbri in campionato e nel mirino, da qui alla fine, Parma, Reggiana, Spezia, Ascoli e Sudtirol.

Il re dei rigori gioca a Bolzano: reti e passaggi decisivi al servizio degli altoatesini da parte di colui che ha vissuto l'intera scalata del Sudtirol. E che ora sogna almeno il podio della classifica cannonieri. Per Casiraghi, le prossime difese da 'bucare' saranno quelle di Cittadella, Modena, Ternana, Pisa e Palermo.Catanzaro, Venezia, Pisa, Parma e Cittadella stiano in guardia: il miglior bomber in attività della Serie B è pronto a far male e ad insidiare Pohjanpalo. La Cremonese può vantare un lusso per la categoria, un top player in grado di spostare gli equilibri grazie a fiuto per la porta ed esperienza. La speranza, per Stroppa, è che i gol di Coda servano a risolvere la fase di appannamento e a rilanciare le chances di secondo posto dei lombardi.

L'arma in più del Cosenza nella lotta salvezza si chiama Tutino. Troppo importante il suo apporto in termini realizzativi e carismatici, fondamentale la presenza della punta partenopea per evitare un altro finale di stagione al cardiopalma. Reggiana, Bari, Ascoli, Spezia e Como, nell'ordine, le prossime rivali dei Lupi a cui Tutino è chiamato a far male.Il leader indiscusso del Catanzaro, il figliuol prodigo tornato a casa per far sognare una città, l'uomo dai gol pesanti. Capitan Iemmello e i colori giallorossi sono un tutt'uno e vogliono dimostrarlo anche in questo scorcio conclusivo, dove i calabresi sono ormai dentro ai Playoff e puntano a chiudere quanto prima la pratica in un calendario che recita: Cremonese, Pisa, Venezia, Ternana e Sampdoria.