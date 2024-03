Coda re del goal: la Cremonese si aggrappa al miglior bomber in attività della Serie B

Claudio D'Amato

Quando pensi alla Serie B, non puoi non pensare a Massimo Coda. Il 35enne bomber di Cava de' Tirreni, anche nel 2023/2024 si sta confermando tra i protagonisti assoluti della categoria: ecco perché la Cremonese, nell'incertissima bagarre per il secondo posto, può sfoggiare una pedina di lusso. I grigiorossi, unitamente alla classe del 'Mudo' Vazquez e ad un organico ricco di soluzioni in ogni reparto, nella punta acquistata in estate dal Genoa hanno una risorsa fondamentale per capitalizzare le idee di Stroppa.



IL MIGLIOR BOMBER - Già, perché i numeri non mentono. Coda risulta il miglior attaccante in attività nella storia del campionato cadetto: 125 goal, davanti a Federico Dionisi (118) e ad Alfredo Donnarumma (91).



ALL TIME - Ma non solo: spulciando invece la classifica all-time dei calciatori con più goal segnati in Serie B, Coda si trova al quinto posto. Davanti a lui Stefan Schwoch, capocannoniere assoluto con 135 reti, Daniele Cacia (134), Andrea Caracciolo (132) e Giovanni Costanzo (130). I 125 sigilli del grigiorosso sono stati distribuiti indossando le seguenti maglie: Lecce (42 goal), Salernitana (31), Benevento (28), Cremonese (al momento 14) e Genoa (10).



DUE VOLTE CAPOCANNONIERE - Nel corso della sua carriera, inoltre, Coda si è aggiudicato per due volte la classifica cannonieri del campionato di B: è successo in entrambi i casi giocando tra le fila del Lecce, rispettivamente nel 2020/2021 (22 goal realizzati) e nel 2021/2022 (20).



OGGI - Il presente vede il centravanti campano sul podio dei migliori marcatori di questa stagione, con le 14 reti all'attivo a rappresentare lo stesso score fatto registrare da Daniele Casiraghi del Sudtirol: entrambi si trovano a 4 centri di distanza dall'attuale re della Serie B, ossia Joel Pohjanpalo (a 18), nonché a +2 sulla coppia Brunori-Tutino (12). Lotta serrata insomma, proprio come quella tra Como, Cremonese e Venezia per la promozione diretta.