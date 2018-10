Non brillano solo i giocatori che indossano la maglia del Sassuolo, ma anche quelli in prestito e di proprietà del club neroverde. Come scrive la Gazzetta di Modena, Politano e Goldaniga stanno facendo ottime cose con Inter e Frosinone; Letschert è grande protagonista con l'Utrecht; mentre Scamacca e Tripaldelli si stanno rialzando con il PEC Zwolle. In Serie B ottimi gli inizi di stagione di Bandinelli, Pierini, Ravanelli, Ricci e Marchizza con Benevento, Spezia, Padova e Crotone.