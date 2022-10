. L’ex Racing era sparito dalla circolazione e aveva cancellato le sue tracce. Nessuna notizia (gol) dal 30 agosto (8 gare consecutive), maSarà questione di good vibes, ma l’argentino aveva già fatto gol in quello stadio, era successo con Conte in panchina. La sua rete era servita a poco, l’Inter tornò a Milano sconfitta e con un rigore negato a Sensi, anche se grande quanto una casa. A memoria, nessuno del Barça se ne lamentò, né ci furono proclami di sdegno. Ieri Lautaro si è ripetuto, questa volta aggiungendo anche un assist al repertorio e attribuendo ai suoi sforzi un valore e un peso decisamente diversi rispetto alla partita di qualche anno fa., una combinazione niente male.- Una buona notizia anche in vista del campionato, perchéDomenica ci sarà a San Siro la Salernitana e proprio il centravanti argentino, lo scorso marzo, si era abbattuto come un ciclone sui granata, realizzando addirittura una tripletta. Tre gol che, neanche a dirlo, cancellarono un periodo di siccità che andava avanti da otto partite consecutive: trova le affinità… Ma al di là del gol, che per un centravanti rimane linfa vitale,, respira gol ma suda fatica, tanto per tornare alla sua adattabilità.- "". Alla vigilia della sfida contro il Barcellona, Lautaro aveva parlato così. Fatti, non parole, visto che il Toro, in effetti, la doppia firma (gol e assist) l’aveva messa per la vittoria, con una prestazione da protagonista in Calatogna.. L’argentino è il (t)Oro dell’Inter.