Cristiana Girelli, bomber della Juventus Women era stata definita come “punto debole” di questa squadra in questa stagione. La numero 10 originaria del bresciano ha dimostrato sempre una grande grinta in campo e un grande spirito di sacrificio. Ieri al minuto 88 della sfida contro il Milan il cross di Lisa Boattin ha trovato la testa di Cristiana Girelli che si fa come sempre trovare pronta e batte Laura Giuliani. Proprio questa rete vale la vittoria della Supercoppa italiana per la Juventus Women. Per Girelli si tratta della decima Supercoppa in carriera.



IL PUNTO DEBOLE - I numeri parlano e la media realizzativa di Cristiana Girelli in questa stagione è in calo rispetto alla scorsa stagione, quando in 21 partite era andata a segno per 22 volte. Complice anche il passaggio di consegne in panchina da Rita Guarino a Joe Montemurro e il cambio di gioco in questa Serie A la numero 10 è andata in rete per cinque volte in nove partite disputate.



DECISIVA - Le reti di Cristiana saranno diminuite ma quando la Juventus ha bisogno la sua numero 10, per altro la prima della storia di Madama, risponde sempre presente. Una doppietta per stendere il Sassuolo, prima diretta rivale in campionato, la doppietta in Women’s Champions League per pareggiare contro il Wolfsburg all’Allianz Stadium, fino ad arrivare alla rete di ieri in zona Cesarini valsa il 2-1 e la vittoria della Supercoppa. Anche se meno prolifica rispetto alle scorse stagioni quando serve, la numero 10 della Juventus è pronta a rivelarsi il punto di forza per Madama, non il “punto debole”.