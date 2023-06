Ormai conclusa la stagione 2022-23, è tempo di pensare al calciomercato. Tra grandi nomi e giocatori pronti al salto di qualità, i parametri zero sono, come accade sempre più spesso, tra i protagonisti delle trattative estive. Ecco l’elenco dei dieci migliori giocatori in scadenza, prelevabili senza spendere soldi per il cartellino, con una big che la fa da padrona in Serie A: