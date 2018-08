La finestra di mercato si è chiusa in entrata, ufficialmente, ma da qui al 31 di agosto non sono escluse novità in uscita. Particolarmente calda, in casa Milan, la situazione di Riccardo Montolivo. In entrata, Leonardo cerca rinforzi in Brasile: nel mirino ci sono Rodrigo Caio e Paquetá. È presto per fare un bilancio, siamo solo alla prima giornata, ma l’uomo mercato rossonero monitora con attenzione anche la situazione André Silva, a segno tre volte contro il Rayo Vallecano nell’esordio nella Liga. Ecco tutti gli scenari di casa Milan, tra mercato e campo: