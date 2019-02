Come mai nessuno ha fatto rivedere il possibile #Rigore su #Mandzukic in #SassuoloJuve 0-3? ECCO IL VIDEO ➜ https://t.co/GjnU9aJoFZ

Non dico fosse sicuro rigore, ma ignorarlo del tutto quando per episodi pro-#juve viene tutto ingigantito...#juventus #szczesny #sassuolojuventus — JUpensiero (@JUpensiero) 12 febbraio 2019

Scomparse., dovrò rivolgermi a "Chi l’ha visto?” e, se non bastasse, interpellare il mio ex collega a Il Giornale Gianluigi Nuzzi sperando che almeno lui mi possa dare una mano a ritrovarle, sguinzagliando la redazione di “Quarto Grado”.L’appello lanciato nei giorni scorsi da IlBianconero.com a tutte le trasmissioni sportive e ai media in genere non ha sortito effetto, e allora ci riprovo con Calciomercato.com confidando in miglior sorte, temo però che finirà nell’oblio pure stavolta. Per un motivo molto banale: quello era unAndiamo ancora più indietro nel tempo? Dell’arcinota stagione 1997/98 si cita sempre e solo ilE non provare a tirarli fuori tutti questi episodi, perché vieni immediatamente bollato come “giornalista di parte”. Peggio: giornalaio.Per quella che si definisce “completezza d’informazione”, non sarebbe stato giusto e opportuno inserire, nelle moviole post Sassuolo, anche questo contatto tra Magnani e Mandzukic, comparso per pochi secondi durante la diretta su Sky e poi finito nel nulla? Invece, missing. Non si trova più, forse ce lo siamo sognato., non è un valido motivo per non vederlo analizzato e commentato in tutte le più qualificate trasmissioni sportive della tv.Tutto nella norma? E’ normale che, dopo una partita vinta 3-0 dalla squadra di Allegri, ci si concentri, per ore, solo su questo episodio? Facendo credere che se Mazzoleni avesse concesso il rigore e il Sassuolo lo avesse trasformato, avremmo assistito ad un’altra gara? Dando ragione così a chi sostiene da sempre cheA proposito di regole e regolamento, che si mettano d’accordo: prima invocano tutti l’utilizzo sistematico del Var a ogni episodio dubbio, quando questo avviene contestano però le decisioni prese dall’arbitro. Emblematica la dichiarazione di un noto direttore di testata sportiva:Non solo: ce la menano per anni dicendoci che per scongiurare un rigore, il portiere deve intervenire sulla palla, poie allora ti dicono che però, contemporaneamente, con la gamba sinistra ha sfiorato l’attaccante di quel tanto da farlo cadere, e allora è calcio di rigore. Oggi vale una interpretazione, l’indomani un ‘altra. Si chiama schizofrenia.Perché le immagini sono nette, chiare, evidenti, visibili ad occhio nudo, senza nemmeno l’ausilio degli occhiali, eppureUn teatro dell’assurdo capace di superare Ionesco.Per la cronaca: non essendo un chiaro ed evidente errore (cito testuale il protocollo)Invece c’è andato lo stesso, ma non avendo accontentato la platea si foraggiano, con accuse e dubbi sull’arbitraggio, le più assurde dietrologie. Un classico, nulla di nuovo.Adesso, però, a me interessa un’altra cosa: saperePerché è stato cestinato? Usando quale criterio? Altrimenti non ha senso chiedere agli arbitri di andare sempre a consultare il VAR se poi, sui media, si decide arbitrariamente cosa far vedere e commentare e cosa no. Solo per una questione di