Nonostante le continue smentite di incontri in programma a Londra tra Paratici e il nuovo board della Roma, si rincorrono le voci sugli intrecci di mercato tra la Juventus e il club giallorosso. Oggi il Corriere dello Sport parla anche di possibili plusvalenze che la Juve potrebbe mettere in atto con la Roma, attraverso una serie di scambi con relative valutazioni che potrebbero dare respiro ai bilanci delle due società. Alla Roma possono interessare Rugani, Romero e Perin, mentre la Juve può prendere in considerazione Florenzi, Cristante e Riccardi. Un tipo di operazione già visto sull'asse tra Torino e la capitale, con lo scambio tra Spinazzola e Luca Pellegrini dell'estate 2019.