Silvio Berlusconi è stato un protagonista assoluto degli ultimi 35 anni del nostro mondo del pallone prima con il suo grande Milan e fino ad oggi con il Monza. Un rivoluzionario, un genio, per qualcuno un folle, ma con una visione a lungo termine che non prescindeva da grandi campioni, ma anche da allenatori capaci, intraprendenti spesso e volentieri grandi gestori.



Con alti e bassi, con qualche esonero e qualche scelta rimpianta. Eppure con tanti successi arrivati fin da subito, con Arrigo Sacchi che è stato la sua primissima scommessa, passando per Capello, Ancelotti e fino all'ultima scelta, quella di Raffaele Palladino che ha slavato e portato in alto il Monza. Li ricordati tutti? 15 allenatori in 30 anni di Milan, 3 in 4 anni di Monza eccoli uno per uno.