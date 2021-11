Se agiscono bene passa in giudicato, tutt’al più un. Se si presume che sbaglino, titoli e sommari di fuoco:”, “. Di norma, tocca un po’ a tutti. La ragione prima è l’appartenenza o il bacino della testata a una certa squadra. Non parliamo delle radio o delle TV locali specializzate nella corrida e nel solito copione, che prevede, per tutti, lo stesso meccanismo:, se le sconfitte si susseguono, della società. Pensiamo non solo a tifosi dietro a un microfono, anche a quelli che dovrebbero essere prima di tutto dei critici e degli osservatori.E l’arbitro viene criticato sempre anche quando la decisione finale appare inappuntabile. Non lo fanno solo allenatori, dirigenti, presidenti; anche gli ex colleghi. Per esempio, c'è chi bacchettache “sbaglia sul primo rigore” e puntualmente, conferma l’ex. Ma ilnon è lì per questo? Per aiutare gli arbitri in campo a prendere la giusta decisione?: “Perché non ha fischiato subito?” Quando, invece, la considerazione da fare sarebbe:. Alfiere di quest’opinione èe dietro di lui, a ruota, un congruo numero di allenatori: ultimo, secondo il quale Cataldi che frana su Morata senza sapere nemmeno dove sia il pallone è un “rigorino”. P. E anche l’idea della valutazione dell’ intensità delle spinte in area (copyright:) è alquanto discutibile: dipende dalla dinamica e dalla velocità.. Se si vogliono dare meno rigori si riveda la discutibile regola che ogni braccio largo, anche quello per attutire una caduta o per saltare, è sempre rigore. Ma, d’altra parte questa regola non fu introdotta per ridurre la fatidica e criticata “discrezionalità”?Uno specialista è, ma nell’ ultima domenica,s’è superato dopo aver falciato Morata, s’è rialzato e a continuato ossessivamente a inseguire l’arbitro, a insistere che non era rigore. Lo ha fatto anche dopo il fischio finale del primo tempo, senza rimediare nemmeno un’ammonizione. E non basta avere ragione, contano i modi:. Chissà cosa avrebbe dovuto fare Pioli nel derby Inter-Milan quando ha visto concedere contro il Milan (da arbitro e VAR) un rigore molto dubbio per presunto fallo di Kessié su Calanoglu.