Avete presente la storia di, il pattinatore australiano che nel 2002 ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi in seguito a cadute e squalifiche degli avversari? Ecco, forse la sua è la storia simbolo di quando gli sfavoriti arrivano al successo. Un po' come la vittoria del Leicester di Ranieri: alzi la mano chi pensava potesse vincere la Premier.Storie, favole e racconti di eterni sfavoriti che Matteo e Marco Munno, e Luigi Di Maso hanno deciso di raccogliere in un libro:. Una raccolta per celebrare chi è diventato eroe per sbaglio o chi lo è stato per poco tempo. Entrando nella storia per sempre.