Una sessione di calciomercato estiva destinata ad entrare nella storia. Non solo per i grandi trasferimenti che l’hanno caratterizzata, ma anche per quelli che sono sfumati all’ultimo secondo. Cambi di carte in tavola, ripensamenti, rilanci milionari, quella che si è appena conclusa è stata una finestra di mercato da cardiopalma. L’ennesima conferma che, come in amore, nel calciomercato tutto vale e, fino alle firme, è meglio non dare nulla per scontato. Riviviamo i 10 casi più intricati e intriganti degli ultimi 3 mesi.