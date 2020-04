Il Milan vuole cambiare pelle nella prossima stagione., Biglia e Bonaventura hanno già pronte le valigie. E in cantiere c'è un nuovo progetto tecnico:. Non è una bocciatura per l'algerino che, nella seconda parte di stagione, ha elevato il livello e si è dimostrato tra le poche note liete della stagione.che stava iniziando a girare bene. L'ex Empoli aveva portato un cambio di marcia a una squadra che era abituata a sviluppare un gioco orizzontale e non con i giri del motore elevatissimi. Ismael sa alzare il pressing nella metà campo avversaria, gioca su una porzione di campo decisamente più ampia rispetto a Biglia e ha un'innata personalità che lo porta ad affrontare qualsiasi avversario con la medesima intensità.. Non ha ancora l'intelligenza tattica giusta per un ruolo delicato come il play davanti alla difesa, spesso deve rimediare con le cattive a una eccessiva sicurezza nei propri mezzi. Per caratteristiche tecniche e fisiche potrebbe rendere ancora di più da mezzala, come ha fatto vedere nella coppa d'Africa vinta dalla sua Algeria e dove era stato premiato come migliore giocatore della competizione. Ed è un pensiero che trova molti dirigenti d'accordo al Milan tanto che sono stati avviatiche vorrebbe lasciare l'Arsenal per fare ritorno nel nostro campionato. Due idee di certo non facili, tra costi e concorrenza serrata, ma che rendono l'idea di come il Milan voglia riscrivere il copione del film visto nell'ultima stagione. Con un regista di grande qualità e prospettiva.