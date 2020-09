laddove possibile, ma soprattutto di abbattere un monte stipendi fattosi insostenibile con i recenti risultati sportivi - la mancata qualificazione alla Champions League per la seconda stagione di fila - e il dissesto economico lasciato in eredità dalla gestione Pallotta.- Il nuovo patrone ha affidato il mandato al CEO Guido Fienga di trovare una sistemazione per diversi componenti della rosa giallorossa. Dopo Kolarov e Schick, ceduti rispettivamente a Inter e Bayer Leverkusen, restano sul taccuino dei sacrificabili anche i vari, che messi assieme pesano per oltre 60 milioni di euro sulle casse della Roma. Oltre a portare benefici sui conti del club della Roma nel prossimo bilancio, i loro addii creerebbero le premesse per l'arrivo di quelle pedina richieste da Fonseca per completare l'organico, dal ritorno di Smalling a un nuovo esterno destro e finendo col vice Dzeko.- Ma la nuova rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro die il susseguente, elemento imprescindibile e insostituibile del centrocampo: il muro eretto nelle scorse settimane di fronte alle insistenze di De Laurentiis potrebbe essere ulteriormente elevato.e lo scambio con Milik, non andato in porto fino ad oggi a causa delle eccessive pretese da parte del Napoli a livello di conguaglio economico.. Il capitano giallorosso continua a mantenere un atteggiamento attendista a fronte delle notizie sull'interesse sempre più conclamato dell'(in caso di partenza di Lautaro Martinez) e soprattutto della nuovadi Pirlo. Il calciatore bosniacoe del desiderio di "liberarsi" dei suoi quasi 30 milioni di euro lordi di ingaggio per le prossime due stagioni., missione tutt'altro che semplice e attualmente collegata alla possibilità di sbloccare l'operazione Milik. Perché c'è un mercato che prosegue, al netto degli accadimenti, anche di un contrattempo serio come l'infortunio di Zaniolo.