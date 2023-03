Sette(come De Ketelaere, Pogba e anche Vlahovic, nonostante il gol con la Serbia) e che possono avere paura di fallire. E suggerimenti anche ai vari allenatori (come Pioli e Allegri in questo caso) che si trovano a gestire ragazzi che non riescono a trovare la fiducia per sbloccarsi mentalmente., che interpellato sul tema ha stilato una lista di raccomandazioni da seguire.Il primo passo per non farsi schiacciare dagli obiettivi è quello di: questo consentirà di modificare il proprio mindset in “voglio vincere” e non in “devo vincere”. Lo step successivo è quello di. Il terzo consiglio è quello di re-incorniciare e modificare i pensieri. In altre parole, quando si avverte che il proprio corpo sta lanciando dei segnali di tensione, può essere importante sfruttarli come uno. Altri tre suggerimenti dello psicoterapeuta sono: identificare il proprio eventuale dialogo interno critico – ti parli in maniera punitiva? Pretendi troppo da te? Ti colpevolizzi? Prova a immaginare di parlarne con una persona a te cara e che ti vuole bene, cosa ti direbbe? Integra le eventuali parole di compassione che riceveresti, e falle tue; imparare a respirare correttamente per controllare le emozioni;che non possono essere controllati.Lo psicoterapeuta dà, infine, qualche suggerimento anche agli allenatori.Dalla panchina al campo passano pochi metri: si può sia supportare che ascoltare ogni giocatore.Sempre più persone che fanno sport si stanno avvicinando al mondo del benessere mentale: come dimostra Serenis.it con un suo sondaggio, circa la metà degli sportivi intervistati in futuro vorrebbe iniziare un percorso di terapia, mentre il 45% lo ha già fatto.