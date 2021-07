Mentre i top club dei principati europei preparano la prima stagione del post covid, fra mercato, amichevoli e allenamenti,. In attesa della creazione della tanto discussabelga-olandese,(visibile gratuitamente sull’app di One Football)e passano da esser semi-sconosciuti a giocatori affermati, come successo, da ultimo adopo l’Europeo.I nerazzurri fiamminghi stanno dominando il calcio belga, anche sfruttando un momento di appannamento dell’Anderlecht. Negli ultimi tempi hanno fornito alla nostra Serie A uno che, al suo arrivo in Italia, si è subito affermato come uno dei centrocampisti più forti del campionato, Sofyan, oggi alla Fiorentina.. È il secondo giocatore dal valore più alto di tutto il campionato, dopo il compagno di squadra e di reparto Noa Lang. L’anno scorso ha fatto parlare di sé anche in Champions League, attirando l’attenzione di molti top club europei, fra cui ancheLa concorrenza però è tanta e il prezzo elevato.. L’Anderlecht, da cui sono arrivati in Italiae, soprattutto, punta tutto su di lui dopo l’importante cessione di Lokonga all’Arsenal, per ritrovate un ruolo da protagonista da tanti anni. I bianco-malva non vincono il campionato dal 2017, troppo per un club abituato a dominare e guardare tutti dall’alto con i suoi 34 titoli (record davanti ai 17, la metà, del Club Brugge). Lo scorso anno ha perso molte partite a causa di un grave infortunio alla caviglia e ha chiuso il campionato con 5 gol e 3 assist in 16 partite.Il Genk non è solo la squadra che in questi anni è sembrata più in grado di mettere in discussione il dominio nerazzurro e nel 2019 è pure riuscito a interromperlo, ma anche quella che ha lanciato più talenti, molti dei quali sono finiti in Italia:Preciado. È un terzino offensivo, die ottimo piede. Dopo una, il ventitreenne prelevato per 3 milioni dall’Independiente del Valle è pronto a prendersi la fascia destra del Genk e magari anche quella di un club più importante, con un valore di mercato moltiplicato.Da qualche anno ormai, precisamente con il titolo vinto nel 2015, il Gent, altra squadra fiamminga, è entrato di diritto fra le big del calcio belga.. Si era parlato di lui in orbita, mentre nelle ultime ore è stato rilanciato l’interesse della. Non è improbabile che a fine mercato giochi in una squadra più importante, magari proprio in Serie A, dove il Gent non ha ancora venduto i suoi talenti.A differenza di Brugge, Gent, Genk ed Anderlecht,È il caso dei due esterni passati alla Lazio,, il secondo tuttora un giocatore fondamentale dei biancocelesti. I felsinei avevano già provato a prenderlo a gennaio ed ora le parti hanno ricominciato a trattare per il(alto 1.91, 3 gol nella scorsa stagione),, che i fiamminghi (sì, anche loro) hanno prelevato a zero dalle giovanili dello Standard Liegi e che, ora o in futuro, sperano di rivendere a un prezzo importante.