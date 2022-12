I Mondiali di Qatar 2022 a sorpresa hanno interrotto anche il Campionato Primavera che di fatto si è spezzato in due nel momento più bello. Anche per i ragazzi delle nostre squadre giovanili si sta però per avvicinare il momento in cui scendere nuovamente in campo. Ma chi ha brillato di più fino ad oggi? Da Yildiz della Juve a Cassano della Roma e Bakoune del Milan, per citarne subito solo 3, Calciomercato.com ha scelto la top 11 di questa prima parte di annata. Ecco, ruolo per ruolo i nostri premiati. Chi si confermerà da gennaio in poi?