La Roma americana piace in Premier League. Ha seguito, ammiratori e fan... tra i club inglesi. Già, perché sono diversi i giocatori della Roma che piacciono alle big del campionato britannico, colpiti forse da quanto stanno facendo vedere con la maglia del Liverpool due ex giallorossi come Alisson e Salah, punti di forza della squadra di Klopp. E, a oggi, sia per l'inverno che per l'estate, sono tanti i giocatori giallorossi finiti nel mirino di Arsenal, United e soci.



DA MANOLAS A DZEKO - Kostas Manolas piace a Manchester United e Chelsea, con i Red Devils che, a differenza dei Blues, sono disposti a pagare la clausola da 36 milioni di euro. Edin Dzeko, invece, che in Premier ci ha già giocato, e vinto, col City, ha un grande estimatore proprio nell'ex manager dei Citizens Pellegrini, ora al West Ham e alla ricerca del sostituto di Arnautovic: non è da escludere un tentativo già a gennaio per chi, un anno esatto fa, era praticamente un giocatore del Chelsea. Infine, Cengiz Under, il fiore all'occhiello della squadra di Di Francesco: in estate è pronta a scatenarsi un'asta tra United, Arsenal e Tottenham per un giocatore che viene valutato 60 milioni di euro. E infine c'è Zaniolo... OCCHI DA LONDRA - Il gioiellino arrivato in estate dall'Inter sta stupendo tutti al suo primo vero anno tra i professionisti: un gol, tante belle giocate e una continuità di rendimento che hanno impressionato sia la Roma che diversi club esteri. L'Arsenal, in particolar modo, che osserva con attenzione la crescita del ragazzo. Monchi lo sa e, infatti, ha avviato la trattativa per il rinnovo del baby: contratto sino al 2024 con ingaggio leggermente superiore al milione di euro. La Premier guarda in casa Roma e studia i nuovi Alisson e Salah. Monchi corre ai ripari.