Protagonista al, amica di Nicolò, ex tronista a Uomini e Donne, Sophiesi racconta a Mow: “Quella del trono è stata una bellissima esperienza, forse a oggi la migliore della mia vita. Ho trovato una famiglia lì, Maria per sei mesi è stata una seconda mamma per me. Il mio uomo ideale: Johnny Depp. Zaniolo e Corona? Che sono tutti amici. C’è stato un momento in cui mi hanno affibbiato sette fidanzati in una settimana. Quando la realtà è che non ho mai avuto una storia con nessuno dopo Matteo. Dopo Matteo mi sono presa una pausa totale perché davvero ci sono rimasta male. E da lì non ho mai trovato qualcuno che ne valesse la pena. Odio perdere tempo quindi se non mi piaci tanto, non esco con te. L’ultima volta che ho fatto sesso… non me la ricordo nemmeno più! Ma proprio neanche come si fa! Allora, l’ultima volta credo sia stata il giorno della scelta quindi… sei mesi fa oramai. Da piccola cosa volevo fare? La descrizione era, testuali parole: riccia, capelli rossi e tette grandi. Le mie amiche volevano fare le ballerine, io l’avvocato. Però con le tette. Le tette erano la cosa principale. Avevo 6 anni. Avevo già le idee chiarissime. Alla fine sono liscia e bionda ma le tette grosse sono arrivate. A 19 anni, perché le ho rifatte 4 mesi fa, ma sono arrivate”.