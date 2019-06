Il mondo del gossip è in fibrillazione dopo l'indiscrezione rilanciata dal portale Dagospia sulla presunta rottura della relazione amorosa tra la conduttrice di Dazn Diletta Leotta e lo storico fidanzato Matteo Mammì, dirigente di Sky Sport fino all'estate 2018. Secondo la testata diretta da Roberto D'Agostino, la prova della fine di un rapporto che durava da 4 anni sarebbe il trasferimento della giornalista siciliana in una nuova abitazione a Milano dopo aver abbandonato quella che condivideva con Mammì. Al momento sono ancora avvolti nel mistero i motivi della separazione, visto che solo qualche settimana fa la Leotta parlava di matrimonio e figli in un'intervista concessa a Verissimo.