Il bello della Serie C si vede in serate come quella di ieri, con otto squadre che si sono date battaglie senza tregua per arrivare a qualificarsi tra le Final Four e che hanno dato vita ad uno spettacolo entusiasmante. Una notte magica e strana, a modo suo, con la pazza partita tra Siena e Reggiana che si è risolta molto oltre i canonici 90 minuti, e che ha mostrato il meglio (e il peggio) del calcio Made in Serie C, fatto perlopiù di amore ed emozioni. Spettacolari, questo è certo, anche i 14mila del Massimino (tra i quali Maurizio Sarri), che si sono dimostrati, ancora una volta, all’altezza delle migliori platee di Serie A, così come il Cosenza, capace di eliminare la Sambenedettese, che oltre al vantaggio del fattore campo sembrava poter contare su un organico decisamente più all’altezza, compiendo quasi un miracolo sportivo. A completare il quadro delle Final Four, con Catania, Siena e Cosenza, c’è il Sudtirol, autore di un’ottima prestazione contro la Viterbese. Gli uomini di Zanetti hanno liquidato con un perentorio 2-0 i laziali ribadendo di essere una delle migliori realtà della categoria; il prossimo ostacolo sarà il Cosenza, rivelazione di questi playoff, in una partita che si preannuncia equilibrata ed aperta ad ogni risultato. Vero è, però, che la grande favorita per la promozione in B sarà la vincente della super sfida tra Catania e Robur Siena, che si affronteranno in una partita che ha il sapore di una finale anticipata.



FINO ALLA FINE... - La partita che più di tutte ha rubato la scena è stata sicuramente quella tra Siena e Reggiana, con i toscani che dovevano recuperare l’1-2 dell’andata. Il match ha visto i bianconeri trovare il vantaggio dopo 45’ e mettere una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali. Dal 90’ in poi, però, è successo davvero di tutto: prima il pareggio della Reggiana con Altinier, che sembrava aver spezzato, metaforicamente, le gambe ai padroni di casa, poi l’incredibile recupero di un Siena mai domo, che ha trovato la rete del vantaggio, su un calcio di rigore molto dubbio, al 100’. Eroe di serata Santini, che ha avuto la freddezza necessaria per regalare un sogno alla sua città in un momento di grandissima tensione emotiva. A fare da contraltare allo spettacolo messo in campo dalle due squadre, come troppo spesso accade, c’è stata la vergognosa invasione dei tifosi ospiti, che hanno avuto un acceso confronto con le forze dell’ordine, trasformando una serata di grande calcio, nella più classica delle risse da saloon.



FINAL FOUR - Come detto, le semifinali saranno Siena-Catania e Sudtirol-Cosenza, previste per mercoledì 6 giugno e domenica 10. Cerchio che è si quindi stretto intorno a quattro squadre, con una graduatoria che, almeno per quanto riguarda la favorita, resta abbastanza chiara. Il Catania, infatti, sia nel corso della stagione, che in questi playoff ha dimostrato di essere la realtà più solida e pronta per il grande salto. Resta da superare uno scoglio importante come Siena, ma la sensazione è che con la spinta di questo Massimino, sarà davvero difficile per tutte le altre...



Risultati:



Sudtirol-Viterbese 2-0



Catania-Feralpisalò 2-0



Sambenedettese-Cosenza 0-2



Siena-Reggiana 2-1