Ilnel giorno deldopo l'ecatombe delle scorse ore, con lesi lecca le ferite più delle altre squadre di Serie A, in seguito allaSul filone di quanto avvenuto nella passata stagione infatti, il club rossonero continua ad essere quelloe quindi non soltanto o non per forza responsabilità dell'equipe di preparatori che segue la squadra di StefanoSi aggiunge anche una buona dose di sfortuna, che ha comportato fino ad ora,per i meneghini:Vediamoli nell'ordine:frattura dello scafoide, 10 settimane di stop. Rientro previsto per gennaio 2022: infiammazione del tendine d'Achille, un mese di stop. Solo 354 disputati finora, rientro previsto per sabato sera nel match contro il Veronainfortunio al menisco con relativa operazione, un mese di stop. Rientro previsto per inizio novembreaffaticamento agli adduttori. Rientro previsto per il Veronainfortunio muscolare, un mese e mezzo di stop. Rientro previsto per il Veronainfortunio muscolare al soleo, un mese di stop. Rientro previsto per la prossima settimanalesione del muscolo retto femorale della coscia, 3 settimane di stop. Rientro previsto per il 20 novembrepositività al Covid seppur vaccinatonfiammazione al tendine rotuleo. Rientro previsto per la prossima settimanaoperazione al ginocchio, 3 mesi di stop. Rientro previsto per il 2022positivo al Covid seppur vaccinato, poi lombalgia. Rientro previsto per il Veronainfortunio muscolare, 2 settimane di stop.infortunio muscolare, 2 settimane di stop.​@AleDigio89