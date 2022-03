Italia fuori dal Mondiale, per la seconda volta consecutiva, la terza nella storia. Un fallimento enorme, impensabile dopo aver conquistato l'Europeo, neanche 9 mesi fa, ma figlio di quello che è successo da settembre in poi. Una sola vittoria, 5-0 contro la Lituania e ben quattro pareggi, due di questi per 0-0 contro Svizzera e Irlanda del Nord, più la sconfitta di ieri contro la Macedonia del Nord. L'Italia ha segnato poco e sbagliato tanto, nella gallery i 6 macro-errori che ci sono costati Qatar 2022.