Il #Bologna dopo la vittoria a Brescia è andato a trovare il suo allenatore, Sinisa #Mihajlovic, al Sant'Orsola.

La squadra ha fatto una sorpresa al tecnico serbo cantando il coro "dai Sinisa alè" e mettendo la sigla di "Scherzi a Parte" #ForzaSinisa

Ilvince, in rimonta, a. Sotto 3-1,e compagni hanno ribaltato le Rondinelle, in inferiorità numerica, centrando la seconda vittoria consecutiva in campionato. E al termine della gara, tutti daSì, perché tornati a Bologna, Orsolini e socisono andati al Sant'Orsola, ospedale dove l'allenatore serbo si sta curando per sconfiggere la leucemia, facendogli una sorpresa, intoando il coroe mettendo la sigla di. Mihajlovic e i suoi ragazzi sono sempre più una cosa sola.