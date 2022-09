"O gli arbitri sono scarsi o c'è una soluzione B che è preoccupante". Le parole di Maurizio Sarri dopo la sconfitta della sua Lazio contro il Napoli fanno discutere e secondo gazzetta.it hanno suscitato, all'interno dei vertici dell'AIA, stupore e irritazione. Ma c’è anche un’altra esternazione che non ha trovato riscontro, anche perché dall’alto del gruppo arbitrale nessuno pensa che qualcuno abbia potuto dire una cosa del genere. “Dopo le nostre proteste a Bologna vengono prevenuti, e ce lo dicono anche: ‘Vi siete comportati male con il Bologna e queste sono le conseguenze’” ha svelato Maurizio Sarri, tecnico di una Lazio che - qualche giorno fa e come tutti i club di A - aveva come da agenda partecipato a una riunione con un arbitro a Formello. Certamente non sono passate inosservate le ripetute proteste verso l’arbitro durante quel match alla prima di campionato contro i rossoblù di Mihajlovic ma ipotizzare reazioni viene considerato totalmente fuori luogo. In pratica, negli ambienti arbitrali, la reazione è del tenore 'quelle frasi si commentano da sole', frasi che forse faranno ancora eco nei prossimi giorni.