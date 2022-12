È la solennità deiche si ripetono ogni 4 anni a conferirgli un’aura mistica e a mettere ancora più pressione ai giocatori che li giocano e provano a vincerli.che questa competizione e i suoi protagonisti ci regalano ma una delle più strane è- Certo, si tratta di due grandi club, storicamente pieni di campioni eppure queste due squadre sono le uniche che si possono fregiare di questo curioso titolo. Un caso? Una combinazione? Eppure,Prima dei quarti di finale, bavaresi e milanesi hanno ancora, con ottime chance di arrivare a giocarsi la Coppa più ambita.più nutrita la flotta tedesca nonostante il flop della Germania dei 7 giocatori del Bayern. Ci sono ancora i 3 francesi (), l’olandese, il croatoe il marocchino. I quattro nerazzurri sono tra iin lizza per vincere i Mondiali (+ 1 della Serie B), mentre quelli tedeschi rappresentano la gran parte dei. Una classifica dominata dalla Premier che ha ancora 61 giocatori (+2 della Championship), seguita dai 31 della Liga e dai 19 della Ligue 1.- Ma torniamo allo storico di Inter e Bayern e al loro curioso primato. Ebbene, quando si gioca una finale dei Mondiali, uno degli eventi più seguiti al mondo, non solo nello sport, loro ci sono.. Ma qual è l’accoppiamento che più favorirebbe il perdurare di questo record? ‘Basterebbe’ une l’incantesimo non sarebbe rotto, con il Brasile, sprovvisto di rappresentanti di entrambe le squadre, pronto a fare da guastafeste. Andando a ritroso, andiamo a vedere chi erano e quanto hanno inciso i giocatori di Bayern e Inter nelle sorti Mondiali delle loro nazionali.- Quattro anni fahanno vinto la sfida numerica con il soloche, entrato in campo nel finale, ha però sollevato la Coppa con la sua Francia.- Nel 2014 i Mondiali vanno alla squadra diche schiera, un trionfo che sarebbe potuto sfumare se non fosse stato per l’errore sotto porta dell’interista. Resteranno in panchina altri due nerazzurri, come- In Sudafrica è Spagna-Olanda:Giocano insieme ma perdono contro le Furie Rosse.- Nel 2006sfida e batte il terzino del Bayern e della Francia,che pure segna, uno dei pochi, dal dischetto.- Quattro anni prima è Brasile-Germania. I bavaresi puntano su, battuto, come tanti in quei Mondiali, dal Fenomeno- Francia ’98:e stavolta l’attaccante brasiliano perde.- Negli Stati Uniti tocca all'Italia essere in finale. Sacchi convoca solo Nicolaper l’Inter che sfida il terzino brasiliano, prima che questi chieda il cambio dopo venti minuti: vince il Brasile ma la sfida tra milanesi e bavaresi c’è sempre.- Italia ’90, gli azzurri non ci sono nell'ultima gara ma c’è la Germania più interista di sempre:contro gli alfieri del club di Monacoche però non giocano.- Quattro anni prima ci sono sempre i tedeschi, sconfitti questa volta da Maradona. Per l’Inter c’è, per il Bayern- E si arriva al 1982 dove tutto comincia. Italia-Germania: la truppa interista fatta dacontroQuando Pablito e gli altri alzavano la nostra penultima Coppa del Mondo non potevano sapere di dare il là a una striscia così lunga.Certo il fatto che la Germania abbia disputato benha aiutato e non poco a tenere in vita la statistica, sicuramente più delle recenti prestazioni della nostra nazionale. Ora che si entra nel vivo dei Mondiali in Qatar,