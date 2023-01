Gioca nell'Espanyol e al Barcellona è stato una mezza meteora. Anzi per i blaugrana è stato più un problema che altro, vista l'enorme difficoltà a privarsene causa ricco ingaggio. Eppure Martin Braithwaite, attaccante danese classe 1991 è tra gli sportivi più ricchi al mondo secondo Forbes.



Il segreto? Una serie di investimenti andati più che bene come dimostra la sua società, precisamente NYCE Companies, cresciuta esponenzialmente fino a valere la bellezza di 216 milioni di sterline. Un impero commerciale nell'ambito immobiliare, con lo scopo di offrire appartamenti negli Stati Uniti alla popolazione nera. Ma non è tutto: Braithwaite, che sembra avere un grande fiuto sul mercato, può vantare anche una linea d'abbigliamento e un ristorante di lusso (vegano) con sua moglie Anna-Laura. Senza dimenticare un progetto di case intelligenti, 'The Temple', sviluppato a Filadelfia e dedicato a studenti ed esperti di tecnologia. Insomma per Braithwaite l'addio al calcio sarà tutto tranne che un problema. Almeno economicamente.