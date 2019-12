Di nuovo in campo, per scrivere un'altra pagina di storia. Gigi Buffon questa sera difenderà la porta della Juventus in Champions League, lo farà per la prima volta in questa stagione, tornerà a farlo a oltre 600 giorni dall'ultima volta. Un'ultima partita che il numero uno più grande della storia del calcio azzurro vorrebbe dimenticare. Riavvolgiamo il nastro alla notte dell'11 aprile 2018: stadio Bernabeu, quarti di finale di Champions League. La Juve è avanti 3-0, ma nel recupero l'arbitro Oliver assegna un rigore per fallo di Benatia su Lucas Vazquez, che Ronaldo trasforma e manda avanti il Real Madrid. Buffon, espulso nell'occasione, a fine partita perde la testa accusando il fischietto inglese di "avere un bidone dell'immondizia al posto del cuore". Dichiarazioni forti, che hanno fatto il giro del mondo, le ultime da giocatore della Juve in Champions League. Fino a questa sera.



RECORD - Questa sera contro il Bayer Leverkusen la partita è decisamente meno importante rispetto a quella di un anno e mezzo fa, ma l'emozione sarà comunque forte. A ​41 anni e 317 giorni avrà la possibilità di mettersi alle spalle ​Shovkovskiy (Dinamo Kiev), Schwarzer (Chelsea), e Van der Sar (Manchester United) nelle classifica dei portieri con più presenze in Champions League e farà un passo verso altri record. Quello di ​giocatore con più presenze con la Juventus nelle competizioni UEFA per club (ne ha 124, cinque in meno di Del Piero) e quello di giocatore più anziano a giocare una partita di Champions League (in vetta c'è Marco Ballotta, sceso in campo a 43 anni e 253 giorni). Il grande sogno è battere il record di Maldini, che con ​38 anni e 331 giorni è il giocatore più anziano ad alzare al cielo la Coppa più ambita.