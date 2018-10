Gabigol e l'Inter, una storia che non avrà una seconda occasione. L'attaccante brasiliano, che dopo il prestito al Benfica è tornato, sempre in prestito, al Santos, sta ritrovando l'antico splendore: 14 gol realizzati in campionato ma settimo posto in classifica. Sotto contratto sino al 2021 con i nerazzurri, Gabriel Barbosa non tornerà a Milano.



Come riporta goal.com/br, c'è un club tedesco che sta prendendo informazioni: si tratta dell'Eintracht Francoforte, che nelle prossime settimane può farsi seriamente avanti. Attenzione, però, al fattore Kia Joorabchian, che può portarlo in Premier League. L'Europa sì, Milano no: il futuro di Gabigol è segnato.