Secondo le ultime indiscrezioni in arrivo dal Brasile, il particolare dal portale UOL Esporte, questa sarà una settimana molto importante per conoscere il futuro di Gabriel Barbosa, in arte Gabigol. Il capocannoniere e miglior giocatore dell'ultima Copa Libertadores tiene sulle spine il Flamengo, il club nel quale è letteralmente rifiorito nel 2019, ma anche l'Inter, che dallo scorso 1° gennaio è formalmente di nuovo proprietaria del suo cartellino ma che ha manifestato la chiara intenzione di cederlo da subito a titolo definitivo.



TRA BRASILE E PREMIER - I rumors in arrivo dal Sudamerica riferiscono che nei prossimi giorni i rubronegros si siederanno attorno a un tavolo col giocatore per conoscere la sua reale disponibilità a proseguire insieme questa avventura. Una condizione essenziale per contattare successivamente Beppe Marotta e il club nerazzurro e provare a raggiungere un'intesa economica. Ad oggi, il Flamengo è fermo alla proposta da 16 milioni di euro, con il 20% su una futura rivendita. L'Inter vorrebbe monetizzare maggiormente dopo un'annata da urlo per Gabriel Barbosa, autore di 34 reti in 41 partite e grande protagonista nell'accoppiata Brasileirao-Copa Libertadores. I sondaggi effettuati nelle scorse ore da West Ham e Chelsea aiutano in tal senso e lo stesso giocatore sta valutando l'opportunità di rigiocarsi le proprie chance in Europa dopo le deludenti esperienze in Italia e in Portogallo, al Benfica.



ALTERNATIVA PEDRO - Il Flamengo continua a mantenere un moderato ottimismo, ma non vuole farsi cogliere impreparato e valuta ipotesi alternative. Una di queste conduce sempre al nostro campionato, nello specifico all'attaccante della Fiorentina Pedro, che ha disputato la miseria di 59 minuti ma che ha già ricevuto diverse manifestazioni di interesse. Oltre al Besiktas, c'è proprio la squadra campione del Brasile, che al momento offre il prestito secco; il ds viola Pradé preferisce la cessione a titolo definitivo, ma è aperto a valutare ogni soluzione qualora si decidesse di mandare il ragazzo a giocare altrove per ritrovare continuità. Gabigol o Pedro, il Flamengo è pronto a pescare in Italia.