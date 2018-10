"Seguo la Liga da quando ero piccolo, è molto simile al calcio brasiliano. Mi piacerebbe davvero giocare in quel campionato e se un giorno dovessi avere l'opportunità di farlo, ne sarei molto felice". Solo pochi giorni fa Gabriel Barbosa, tornato Gabigol al Santos, svelava uno dei sogni per il proprio futuro, sogno che potrebbe clamorosamente diventare realtà nei prossimi mesi: secondo quanto riferito dai brasiliani di Globoesporte infatti, l'Atletico Madrid si è messo sulle tracce dell'attaccante classe '96 di proprietà dell'Inter. La permanenza tra le fila del Peixe, come confermato anche dal presidente Peres, è tutt'altro che certa e anzi, per questioni economiche sarà estremamente complicato per il Santos trattenere Gabigol, per questo i Colchoneros stanno monitorando la situazione: il piano, aggiungono i media spagnoli, sarebbe quello di regalare a Simeone a gennaio uno tra Gabigol e Ritsu Doan, fantasista giapponese classe '98 del Groningen.