Dopo il Mondiale in Qatar, si cambia ct. E' questa l'idea del Brasile, che secondo Globo Esporte ha già in testa il nuovo obiettivo per la panchina: si tratta di Pep Guardiola, col quale la federazione vorrebbe aprire un nuovo ciclo dal prossimo anno e fino al Mondiale 2026.



L'OFFERTA - Per l'allenatore del Manchester City è pronta un'offerta da 12 milioni netti a stagione. Tanti, tantissimi. Ma sarebbero comunque meno rispetto ai 20 milioni che Pep guadagna attualmente ai Citizens.